Nördlingen: Andere Landkreise beteiligen sich finanziell stärker am Hallenbad

Eine Delegation aus Nördlingen ist nach Pfaffenhofen an der Ilm gefahren. Dort wurde ein Hallenbad gebaut, das dem ähnlich ist, das im Sportpark entstehen soll. Bei der Finanzierung gibt es aber einen gravierenden Unterschied.

Plus Eine Nördlinger Delegation fährt nach Pfaffenhofen an der Ilm, um sich das dortige neue Hallenbad anzuschauen. Als man auf die Finanzierung zu sprechen kommt, staunen die Rieser nicht schlecht.

Von Martina Bachmann

Wenn man ein großes Projekt stemmen will, lohnt es sich, einmal anzuschauen, wie andere das geschafft haben. Aus diesem Grund ist eine Delegation aus Nördlingen nach Pfaffenhofen an der Ilm gefahren. Dort wird diesen Herbst ein Hallenbad eröffnet, das dem ähnlich ist, das die Nördlinger im Rieser Sportpark planen: fünf Bahnen, Kinderbecken, Sauna. Doch es gibt einen großen und für manchen überraschenden Unterschied zum Nördlinger Projekt – und zwar in Sachen Finanzierung. Wie genau sieht der aus?

