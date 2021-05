Nördlingen: Geparktes Auto rollt in die Eger

Ein Auto ist in bei der Nördlinger Kleingartenanlage im Fluss gelandet.

Die Feuerwehr ist am Sonntag wegen eines Autos in der Eger im Einsatz gewesen. Ein geparkter VW Touran rollte laut Polizei am Sonntag gegen 15.45 Uhr an der Kleingartenanlage Nähermemminger Weg in Nördlingen in die Eger. Da nicht zuschließen war, dass Betriebsstoffe auslaufen, wurde die Feuerwehr Nördlingen aufgerufen.

Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Es sei jedoch zu keiner Verunreinigung gekommen, jedoch wurde neben dem Fahrzeug auch das Flussufer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. (pm)

