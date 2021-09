Nördlingen: Vorfahrt im Kreisel genommen und Unfall verursacht

Am Mittwoch ist es in einem Nördlinger Kreisverkehr zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen.

Einer 44-Jährigen ist am Mittwoch im Kreisverkehr an der Wemdinger Straße die Vorfahrt genommen worden, wodurch ein Unfall entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 23-Jährige gegen 10.40 Uhr mit ihrem Auto stadteinwärts in den Kreisverkehr gefahren, dabei touchierte sie mit der vorderen Stoßstange das Fahrzeugheck der 44-jährigen Autofahrerin, die den Kreisverkehr bereits befuhr und damit bevorrechtigt war. Durch den Zusammenprall erlitten die 44-Jährige und deren 8-jährige Tochter leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2100 Euro. (pm)

