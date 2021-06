Nördlingen

Nördlingen braucht mehr Kita-Plätze

In Nördlingen fehlen Kita-Plätze.

Plus Rund 200 Krippenplätze fehlen in Nördlingen. Deshalb muss der Stadtrat handeln, meint RN-Redaktionsleiterin - selbst, wenn es teuer wird.

Von Martina Bachmann

Der Nördlinger Stadtrat muss neue Betreuungsplätze für Kleinkinder schaffen. In der Großen Kreisstadt fehlen allein rund 200 Krippenplätze. Eltern haben aber bereits seit August 2013 einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege, sobald ihr Sohn oder ihre Tochter ein Jahr alt geworden ist. Daher muss der Stadtrat alles dafür tun, damit weitere Plätze entstehen – selbst, wenn das teuer oder unbequem ist.

