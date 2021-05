Nördlingen

20:00 Uhr

Nördlingen nach Lockerungen: Selbst Pfadfinder aus Augsburg kommen zu Besuch

Die Stühle der Außengastronomie in Nördlingen sind vor allem seit der Wetterbesserung am Wochenende wieder gut besetzt.

Plus „Toll“, „total happy“, „cool“ – wie Touristen und Bürger in Nördlingen nach den Corona-Lockerungen ihre wiedergewonnenen Freiheiten genießen. Ein Besuch in Gastronomie und Freizeiteinrichtungen.

Von Matthias Link

Volle Tische vor Cafés und Pub, Touristen in der Altstadt, Sportler im Fitnessstudio, Eltern und Kinder beim Minigolfspielen - ein Aufatmen ist in Nördlingen nach der Lockerung der Corona-Notbremse allerorten von Bürgern und Ausflüglern zu vernehmen gewesen. Was sagen die Menschen im Ries, dass all das wieder möglich ist?

