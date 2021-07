Nördlingen

Nördlingens Alt-OB Paul Kling wird 85 Jahre alt

Plus Der Jubilar leitete von 1982 bis 2006 die Geschicke der Stadt Nördlingen.

Von Bernd Schied

Alt-Oberbürgermeister Paul Kling hat am Sonntag seinen 85. Geburtstag gefeiert. Der CSU-Politiker stand von 1982 bis 2006 an der Spitze der Stadt und hat in dieser Zeit entscheidend zur Entwicklung Nördlingens beigetragen. So wurden Industrie, Gewerbe und Handwerk gestärkt. In der Kernstadt und den Stadtteilen entstanden neue Gewerbe- und Wohngebiete sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge.

