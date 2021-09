Nördlinger Goldschmied findet durch Corona wieder zum Holz

Plus Herbert Schweda hat die Corona-Zeit genutzt, um sich mit dem Material Holz auseinander zu setzen. Eigentlich ist der Künstler Goldschmied.

Lange war er nicht mehr präsent in der Ausstellungs-Szene, der Nördlinger Goldschmied Herbert Schweda, der mit seiner Frau seit 1992 ein Atelier für Schmuck und Kunst betreibt. „Eigentlich habe ich durch eine Schmuckform wieder zum Holz gefunden“, sagt Herbert Schweda, „und da anfangs der Pandemie die Aufträge rapide eingebrochen sind, hatte ich mehr Zeit und Muße, das Thema Holz wieder aufzugreifen.“