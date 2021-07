Nördlinger Hallenbad: Was ist mit Sauna und sechster Bahn?

Plus Im Nördlinger Stadtrat wird präsentiert, welcher Architekturentwurf das Rennen gemacht hat. Viele Fragen sind allerdings noch offen – und werden kontrovers diskutiert.

Ein weiterer Meilenstein zum neuen Nördlinger Hallenbad ist geschafft: Der Stadtrat hat ein Architekturbüro mit dem Bau beauftragt. Dabei handelt es sich um das Augsburger Büro Löhle Neubauer. Das hatte mit seinem Entwurf auch den Architekturwettbewerb der Stadt gewonnen. Andere wichtige Fragen sind dagegen noch offen – beispielsweise, wann die Sauna gebaut wird.