Nördlinger Haus mit Eiern beworfen

Ein Haus in Nördlingen wurde am Wochenende mit mehreren Eiern beworfen, die Polizei bittet um Hinweise.

Mit mehreren Eiern wurde ein Haus an der Reimlinger Mauer von unbekannten Tätern in der Zeit zwischen Samstag, 18. September, um 19 Uhr und Sonntag, 19. September, 14 Uhr beworfen. An der Hausfassade entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro, wie die Beamten in Nördlingen mitteilen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)

Lesen Sie dazu auch