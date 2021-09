Nördlingen

11:05 Uhr

Nördlinger Künstler gab seinen Bildern keine Titel

Plus Hans-Jürgen Kintrup baute den Schatten eines Baumes in ein Bild mit ein. Seine Werke haben keine Titel – so soll der Betrachter nicht beeinflusst werden.

Von Friedrich Wörlen

Hans-Jürgen Kintrup war auf vielfältige Weise als Künstler in Nördlingen tätig. 1945 kam er in Waldmünchen zur Welt. Das Studium an der Akademie der Künste in München (unterbrochen durch ein Praktikum in Istanbul) schloss er 1971 mit dem Diplom ab. 1972 bestand er das Zweite Staatsexamen und war fortan als Gymnasiallehrer im Fach Kunsterziehung zunächst unter anderem in Mailand, ab 1985 am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium tätig. Er war neben seiner Lehrtätigkeit als freier Künstler tätig, vornehmlich in großen Formaten und kräftigen Farben.

