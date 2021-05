Nördlingen

17:10 Uhr

Nördlinger Kult-Wirt Aris macht eine Million Sit-ups

Plus Wer in "Nearle" ausgeht, landet irgendwann in seiner Kneipe: Aris ist Kult im Ries. Im Corona-Lockdown macht der Wirt Sport und notiert akribisch jede Übung.

Von Peter Urban

Man kennt sie in Nördlingen nur unter dem Begriff „Aris“, die Kult-Kneipe selbst und ihren Betreiber. Seit 32 Jahren lebt Aristidis Stefanidis in Deutschland, will sagen: in Nördlingen, und beinahe genauso lange betreibt er die Gaststätte „Neue Welt“ am Brettermarkt. Wie viele andere Wirte im Ries hatte der 57-Jährige mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen: Lockdown, monatelange Schließung, Essen to go. Auf der anderen Seite hatte er plötzlich viel freie Zeit. Die wollte Aris nicht ungenutzt verstreichen lassen.