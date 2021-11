Nördlingen

Nördlinger Pianist hat Millionen Klicks auf Youtube und rührt Zuhörer zu Tränen

Plus Der Nördlinger Antscho hat mit seinen Videos bereits 60 Millionen Klicks bei Youtube erzielt. Dabei kann der Nördlinger nicht nach Noten spielen.

Von Peter Urban

Der Nördlinger Pianist Antscho sitzt in der Lobby des 2nd-Home-Hotels in Nördlingen am Flügel und spielt für die Gäste. Doris Hihn, Mit-Geschäftsführerin des Hotels, hört ihm zu. Man spüre das Leid und den Schmerz in seinem Spiel, meint sie. Und in der Tat: Es ist eine ganz besondere Art von Klavierspiel, das sich der Autodidakt durch jahrelange Übung selbst beigebracht hat.

