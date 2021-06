Nördlingen

Nördlinger Schreiner sagt: „Finde ich unverschämt von der Stadt“

Plus Auf dem früheren Strenesse-Gelände sollen bald Wohnungen gebaut werden – zum Ärger eines Schreiners. Und: Der Bauträger verrät, was die Immobilien etwa kosten könnten.

Wo gehobelt wird, fallen nicht nur Späne. Es wird auch mal lauter. So auch bei der Schreinerei Ziegelmeier. Seit 1966 befindet sich der Betrieb an der Schäufelinstraße, gegründet wurde er im 19. Jahrhundert und seit fast 30 Jahren leitet Gunter Ziegelmeier die Schreinerei. Auch die nächste Generation steht schon bereit, wie Ziegelmeier sagt. Doch er fürchtet um die Zukunft seines Betriebs. Was er der Stadt Nördlingen vorwirft, wie OB Wittner darauf reagiert und was auf dem Gelände entsteht.

