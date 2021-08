Nördlingen

vor 16 Min.

Nördlinger Verein erhält Ehrennadel für Arbeit mit jungen Flug-Modellbauern

Plus Die Flug-Modell-Gruppe Nördlingen wurde für ihre Arbeit mit Jugendlichen ausgezeichnet. Der Verein investiert in die Erhaltung des Hobbys auch in jüngeren Generationen.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Flug-Modell-Gruppe Nördlingen präsentierte der erste Vorsitzende Klaus Malek, den Mitgliedern die neuesten Entwicklungen und Zahlen zum Verein. Die Versammlung fand Corona-bedingt im Freien am Vereinsheim statt. Zum 60-jährigen Vereinsjubiläum waren einige Veranstaltungen über das Jahr geplant, die aber abgesagt werden mussten. Darunter auch die große Ausstellung in der Hermann-Keßler-Halle im Februar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen