Nördlingen

19:49 Uhr

Nördlinger Wähler sind unzufrieden mit den Kanzlerkandidaten

Plus So manchem fällt es in diesem Jahr schwer, sich zwischen den Kanzlerkandidaten zu entscheiden. Das Wahlrecht nutzen dennoch viele in Nördlingen.

Von Michael Essmann

Der Tag der Entscheidung ist da – die Bundestagswahlen haben begonnen. Im Stimmlokal in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen waren um 8.30 Uhr bereits zehn Bürger beim Wählen. Einer von ihnen ist Christian Schrandt. „Es war keine leichte Wahl, denn von den Spitzenkandidaten hat mich keiner überzeugt“, sagt er.

