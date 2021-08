Nördlinger fällt auf Fakeshop im Internet herein

Ein Nördlinger will eine besonders günstige Playstation ergattern. Er überweist das Geld vorab - die Spielekonsole wird aber nie geliefert.

Eine günstige Playstation hat ein Nördlinger in einem Online-Shop ergattern wollen. Dazu überwies er den Rechnungsbetrag von rund 300 Euro laut Polizeibericht vorab auf ein angegebenes Konto. Danach wurde es allerdings still: Weder kam die Ware bei dem Nördlinger an, noch bekam er weitere Antworten vom Verkäufer.

Die Polizei ermittelt nun

Recherchen ergaben nun, dass der Nördlinger offensichtlich in einem sogenannten Fake-Shop eingekauft hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr Informationen zum Thema gibt es auch unter www.polizei-beratung.de. (pm)