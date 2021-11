Nördlinger gedenken der Gefallenen der Weltkriege

In diesem Jahr konnte eine öffentliche Veranstaltung zum Volkstrauertag in Nördlingen stattfinden. Dieses Jahr auch wieder mit musikalischer Begleitung.

In Nördlingen wurde am Sonntag der Volkstrauertag begangen. Teilgenommen hat auch heuer die Reservistenkameradschaft (RK) Nördlingen. Die Mitglieder kamen laut Pressemitteilung ihrer Pflicht nach, die Bundeswehr würdig zu repräsentieren. Die Teilnehmer trafen am Rathaus und marschierten gemeinsam unter musikalischer Begleitung durch die Nördlinger Knabenkapelle zur Gedenkfeier zum Kriegerbrunnen.

Volkstrauertag wieder mit Musikzug und Ehrenwache

Dort legten Unteroffizier der Reserve Ludwig Hame und Obergefreiter der Reserve Andre Holzinger einen Kranz nieder, während die Knabelkapelle das Lied „Ich hatte einen Kameraden“ spielte. Für diese Verbundenheit mit der Bevölkerung dankte den Reservisten Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, der die Gedankensprache zum Volkstrauertag hielt. Dekan Gerhard Wolfermann und Pfarrer Benjamin Beck gedachten den Gefallenen aus zwei Weltkriegen und den gefallenen Bundeswehrangehörigen. Nach den Gebeten folgte das Schlusswort durch Wittner und die Nationalhymne.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbunden Regeln konnte die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal im vergangenen Jahr nicht wie geplant stattfinden. Nichts war mehr so, wie es vorher war: kein Musikzug, keine Fahnenabordnungen der Vereine, keine Ehrenwache am Kriegerdenkmal und auch kein Stück der Knabenkapelle. Damals hielt Oberbürgermeister Wittner aber an der Kranzniederlegung am Volkstrauertag fest– in aller Stille. Gemeinsam mit Jan Markwitz, dem Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Nördlingen, legte er in stillem Gedanken an die Gefallenen, Verwunderten, Vermissten, Ermordeten und Vertriebenen der beiden Weltkriege die Kränze am Kriegerbrunnen nieder. (pm)