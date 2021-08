Nördlingen

20:00 Uhr

Nördlinger trauern um Gerd Müller: „Bei uns war er der Hadde“

Plus Zum Tod von Gerd Müller erzählen Weggefährten ihre Begegnungen mit dem Jahrhundertstürmer des FC Bayern. Über die kleinen Spiele der Buben in den Straßen der Nördlinger Innenstadt und andere Talente.

Von Verena Mörzl

Zwischen dem gelben Fachwerkhaus am Stänglesbrunnen in Nördlingen und dem hübsch sanierten Gebäude in der Bergerstraße spendet ein großer Ahorn über einer Parkbank Schatten. Der Wind an diesem frischen Montagmorgen rauscht nicht nur durch die Blätter, sondern weht auch durch das graue Haar von Helmut Wurm. Er sitzt zwischen den beiden Häusern, in denen Gerd Müller aufgewachsen ist und erzählt die Geschichte einer Freundschaft, die ihm bislang immer deutlich leichter von den Lippen gegangen ist. An diesem Montag ist das anders. 24 Stunden zuvor ist sein Schulfreund in einem Münchner Pflegeheim gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

