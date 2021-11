Nördlingerin ist Kandidatin bei TV-Show „Das Große Backen“

Plus Lilia Lamparter ist bei der Sat1-TV-Show dabei. Wir haben mit ihr über ihren Auftritt und die erste Sendung am Sonntag gesprochen

Lilia Lamparter hatte keine Ahnung, dass sie ihre Nichte bei der Sat1-Show „Das Große Backen“ als Kandidatin angemeldet hatte. Beim Anruf des Senders fiel sie zunächst aus allen Wolken. Vor allem, weil sie in der gleichen Woche die Kündigung ihres bisherigen Nördlinger Arbeitgebers, bei dem sie fünf Jahre lang als Elektronikerin beschäftigt war, bekommen hatte. „Auf der einen Seite niederschmetternd“, sagt Lilia Lamparter, „auf der anderen Seite dann so eine aufregende Sache. Doch als jemand, der aus seiner Heimat ausgewandert ist, muss man immer für alles bereit sein.“