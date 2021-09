CSU: Ulrich Lange im Landesvorstand

Der Nördlinger Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange ist am Wochenende in den Landesvorstand der CSU gewählt worden.

Auf dem Parteitag der CSU in Nürnberg hat der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange einen Posten im Landesvorstand ergattert. Die Delegierten den Nördlinger als Beisitzer. In einer Pressemitteilung erklärt Lange, er freue mich über das Vertrauen, das ihm die Parteivertreter entgegengebracht hätten: „Für uns als Nordschwaben ist es sehr wichtig, dass wir in diesem Gremium vertreten sind. Mein Ziel ist es, insbesondere die Interessen unserer Region als ländlicher Raum einzubringen.“

In der Partei hatte Lange schon bisher weitere Posten: Er ist Vorsitzender des Kreisverbands Donau-Ries und seit zwei Jahren stellvertretender Bezirksvorsitzender. Deshalb sei es für ihn der logische Schritt gewesen, nun auch für den CSU-Vorstand auf Landesebene zu kandidieren. (pm)