Nur anschauen, nicht einsteigen: Das Ries ist wieder ICE-Strecke

Plus Warum derzeit jede Menge ICE-Züge am Nördlinger Bahnhof zu sehen sind.

Wer jüngst am Nördlinger Bahnhof unterwegs war, konnte neben der Baustelle und dem einen oder anderen sprintenden Passagier auch etwas Seltenes sehen. Denn neben den historischen Dampflokomotiven und den antik anmutenden Regionalbahnen standen zuletzt Züge am Bahnhof, die nicht zu den anderen und dem ländlichen Flair des Bahnhofes und der Stadt Nördlingen passen.