Abi: Heute steht die erste Prüfung an

In Bayern haben heute die Abiturprüfungen begonnen. Als erstes mussten die Schüler die Aufgaben im Fach Deutsch lösen. In Oettingen brüteten 74 Abiturienten über den Aufgaben, in Nördlingen 97. Dort fand die Prüfung in der Hermann-Keßler-Halle statt, damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Nachdem alle ihre Plätze eingenommen hatten, wurde zudem die Trennwand in der Mitte der Halle heruntergelassen, teilt die Schule mit. In einer Prüfungszeit von insgesamt 345 Minuten mussten die Schüler eine Aufgabe bearbeiten. Kommende Woche stehen am Dienstag, 18. Mai, noch die Abiturprüfung in Mathematik und am Freitag, 21. Mai, im dritten Abiturfach an. Nach den Pfingstferien sind die mündlichen Prüfungen zu absolvieren.