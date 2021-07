Nördlingen/Oettingen

Auf diesen Straßen wird demnächst gebaut

In den kommenden Monaten wird es bei verschiedenen Baustellen in Oettingen zu Straßensperrungen kommen.

Plus In den kommenden Monaten kommen auf Verkehrsteilnehmer in Oettingen und Nördlingen Beeinträchtigungen zu. Eine Straße ist ab sofort das ganze Wochenende autofrei.

Von Lisa Gilz und Ann-Kathrin Wanger

Die Bürger von Nördlingen und Oettingen sowie Durchreisende müssen von Juli bis in den Oktober mit Baustellen rechnen, die Teile der Straßen und Fußgängerwege blockieren. Das betrifft laut einer Pressemitteilung folgende Orte in Nördlingen: Die Innere Baldinger Straße und den Bleichgraben. Auch die B 25 ist betroffen. In Oettingen sind die Straße am Rathaus, die Durchfahrt am Königstor und die Radwegbrücke an der Bachgasse zeitweise gesperrt. Zudem gibt es Kanalarbeiten. Das sind die wichtigsten Informationen zu den Baustellen.

