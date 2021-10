Nördlingen/Oettingen

17:46 Uhr

Ein Händler erzählt, warum er keinen Stand in Nördlingen betreibt

Im Jahr 2019 fand der Weihnachtsmarkt noch ganz normal statt. Und in diesem Jahr soll es keine 3G-Regel an den Ständen geben. Doch nicht alle Händler werden ihre Bude beziehen.

Plus Gesundheitsminister Holetschek gibt grünes Licht für Weihnachtsmärkte in Bayern, die Freude im Ries ist groß. Dennoch melden sich nicht alle Händler für einen Stand.

Von Peter Urban

Lange war unklar: Wie kann ein Christkindlesmarkt in der aktuellen Lage aussehen? Aber nun haben die bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Hubert Aiwanger, und Gesundheit, Klaus Holetschek, grünes Licht für Weihnachtsmärkte in Bayern gegeben. Sie vereinbarten am vergangenen Mittwoch ein gemeinsames Konzept für die Durchführung der Märkte. Wie sieht das aus? Und was bedeutet das für die Märkte im Ries?

