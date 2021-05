Nördlingen/Oettingen

Fitnessstudios müssen warten: "Wir lassen uns nicht unterkriegen"

Plus Obwohl Fitnessstudios noch nicht öffnen dürfen, gibt es bei zwei Betreibern dennoch keinen Frust. Was das Landratsamt über den Anstieg sagt.

Lange mussten sich Fitnessstudios gedulden, bis sie eine Öffnungsperspektive hatten. Am Montag gab die Landesregierung bekannt, dass Fitnessstudios ab Ende der Woche öffnen dürfen – wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Doch das war an diesem Mittwoch nicht mehr der Fall. Was sagen die Betreiber zweier Fitnesstudios aus dem Ries? Und was sagt das Landratsamt zum Anstieg?

