Herbstmärkte in Oettingen und Nördlingen

Geschäfte sind am Sonntag in Oettingen und Nördlingen geöffnet und Marktstände aufgebaut.

Endlich wieder ein Gefühl von Normalität: Am Sonntag findet nicht nur in Nördlingen der traditionelle Herbstmarkt in der Innenstadt statt. Auch in Oettingen haben die Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr verkaufsoffen und laden parallel mit den Ständen der fliegenden Händler zum herbstlichen Stöbern ein.

Am Sonntag ist in Nördlingen und Oettingen verkaufsoffen

Die Nördlinger und Oettinger Innenstadt steht am Wochenende ganz im Zeichen des goldenen Oktobers. „Wir sind glücklich, dass wir endlich wieder zu einem Marktsonntag mit verkaufsoffenem Sonntag nach Nördlingen einladen können“, freut sich Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein in Nördlingen. Es fahren die Karussells an den üblichen Standorten und der Arbeitskreis Handel verlost Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Neben einem erlebnisreichen Einkaufstag in Oettingen, lockt die neue Ausstellung „Aufbruch in die Siebziger“ ins Heimatmuseum. Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit sich impfen zu lassen. Das mobile Impfteam ist am Sonntag von 11.30 bis 16 Uhr im Rathaus zu finden.

Mit einem der Corona-Verordnung entsprechenden Hygienekonzept freuen sich Teilnehmer aller Märkte gemeinsam auf einen schönen Sonntag mit vielen Besuchern. Die Altstadt in Nördlingen ist am Sonntag wegen des Marktes für den Verkehr gesperrt.

