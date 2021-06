Nördlingen/Oettingen

06:15 Uhr

Hotels im Ries versuchen der Krise zu trotzen

Die ersten Fahrradgäste kommen wieder in die Hotels. Die Hotellerie, hier das 2nd Home Hotel in Nördlingen, hat eine schwere Zeit hinter sich.

Plus Die Auslastung der Branche lag in der Region im ersten Quartal bei 11,5 Prozent. Manche Hotels haben in der Krise dennoch neue Geschäftsfelder hinzugewinnen können.

Von Matthias Link

Der Tourismus hat eine große Bedeutung in der Region. Hotelbetreiber dürfen dank der Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder touristische Übernachtungen anbieten, zuvor war der Beherbergungsbetrieb auf geschäftlich reisende beschränkt.

Themen folgen