Mann schläft mit drei Promille an Tankstelle

Ein 32-Jähriger aus dem Ries betrinkt sich und schläft seinen Rausch ausgerechnet an einer Tankstelle aus. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Doch noch am selben Tag erwischt ihn die Polizei erneut.

Ein Mann hat am Wochenende die Nördlinger Polizei gleich mehrmals beschäftigt. Am Samstagvormittag ging bei den Beamten die Mitteilung ein, dass sich ein Betrunkener zum Ausschlafen auf den Boden einer Tankstelle in Oettingen gelegt habe. Vor Ort stellte eine Streife bei dem 32-jährigen Nordrieser einen Alkoholwert von mehr als drei Promille fest. Der Mann wurde deshalb mit einem Rettungswagen ins Stiftungskrankenhaus gebracht.

Mann entlässt sich selbst aus dem Krankenhaus

Am frühen Samstagabend wurde der Polizei eine betrunkene Person auf dem Gelände eines Nördlinger Getränkemarktes mitgeteilt. Es handelte sich um denselben Mann vom Vormittag, berichten die Beamten. Dieser hatte das Krankenhaus bereits kurz nach seiner Einlieferung auf eigene Verantwortung wieder verlassen. Da ein erneuter Alkoholtest laut Polizeibericht wieder deutlich über drei Promille lag, wurde er wieder zum Ausnüchtern ins Krankenhaus gebracht.

Der Rieser klaut Bier in Nördlingen

Kurz nach Mitternacht, am frühen Sonntagmorgen, teilte der Tankwart einer Nördlinger Tankstelle der Polizei den Diebstahl mehrerer Bierflaschen mit. Im Rahmen der Tatbestandsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass ein sichtlich betrunkener Mann in der Tankstelle zunächst zwei Flaschen Bier kaufen wollte, was ihm der Tankwart verwehrte. Der Mann nahm sich daraufhin zwei Flaschen Bier und trank diese noch in der Tankstelle aus. Anschließend nahm er sich zwei weitere Flaschen aus einer Kiste und verließ die Tankstelle, ohne die vier Flaschen zu bezahlen. Bei Sichtung des vorhandenen Videomaterieals konnten die Beamten den Täter identifizieren. Es handelte sich um den 32-Jährigen. Der hatte sich erneut selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (pm)

Lesen Sie auch: