Nördlingen/Oettingen

15.11.2021

Polizei zieht Bilanz nach ersten Corona-Kontrollen im Ries

Im Ries kontrolliert die Polizei seit dem Wochenende die Corona-Regeln. Im Bild zu sehen ist die Nördlinger Innenstadt am Montagmittag, als Polizistinnen und Polizisten eine Bäckerei-Filiale überprüften.

Plus Polizistinnen und Polizisten überprüfen wieder, wie im Ries die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Auf was sich Betriebe auch in den nächsten Tagen einstellen müssen.

Von Verena Mörzl

Wie werden die Corona-Zugangsregeln im Ries eingehalten? Tragen die Menschen bei ihrem Einkauf FFP2-Masken? Hält sich das Personal an die Maßnahmen? Wie angekündigt, kontrolliert die Polizei in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden seit dem Wochenende wieder, ob Corona-Regeln eingehalten werden. Auch die Nördlinger Polizei hat eine erste Bilanz gezogen und teilt mit, wie die Kontrollen im Detail ablaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen