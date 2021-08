Thema der Woche: Hybridzüge für die Hesselbergbahn?

Plus Die Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Gunzenhausen gehört der BayernBahn. Bislang fahren dort nur historische Dampfloks und Züge voller Deo und Shampoo. Damit auch Personenzüge fahren können, muss investiert werden. Wer das bezahlt - ein Interview

Herr Zeitlmann, Herr Braun, Sie arbeiten für die BayernBahn und kämpfen für die Reaktivierung der Hesselbergbahn. Dabei gibt es doch eine Studie, die besagt, dass nur wenige Menschen diese Bahnstrecke nutzen würden. Warum fordern Sie dennoch die Reaktivierung?