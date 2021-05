Nördlingen/Oettingen

Wann es im Ries Zank zwischen den Störchen gibt

Plus Die Rieser Storchenexpertin Heidi Källner erzählt, wie in diesem Jahr die Lage der Zugvögel ist.

Von Lisa Gilz

Wer zur Zeit mit aufmerksamen Blick die Dächer in Oettingen nach Störchen absucht, muss eventuell feststellen, dass nicht all zu viel zu sehen ist. Zumindest nicht aus der Perspektive eines Fußgängers. Um zu wissen, was in den Nestern wirklich passiert, begibt sich Heidi Källner häufig auf den Kirchturm in Oettingen. Die Rentnerin behält so den Überblick über die Zugvögel im Ort. Heuer seien es insgesamt 53 Nester im Ries, davon 33 allein in Oettingen. Källner erklärt, dass nicht jedes Nest einen Storch beherbergt und wieso nicht alle Störche Nester bauen.

