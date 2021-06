Zwei Autos beschädigt, insgesamt über 3000 Euro Schaden

Zwei Autos sind in Nördlingen und Oettingen beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu den Tätern.

Zwei Autos sind am Donnerstag im Ries beschädigt worden. Einen in Oettingen am Hexenplatz geparkter Skoda Fabia beschädigte eine unbekannte Person zwischen 6.30 Uhr und 13.45 Uhr, laut Polizeiangaben vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte die komplette Beifahrerseite des Pkws. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2600 Euro.

Zudem wurde in Nördlingen zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr ein neuer Pkw in der Polizeigasse von einem unbekannten Täter beschädigt. Der graue Mercedes stand laut Polizeibericht am rechten Parkplatz, an dem ein Rad- und Fußweg vorbei führt. Die Beifahrerseite wurde zerkratzt, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

In beiden Fällen bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zu den Unfallverursachern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)