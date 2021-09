Passantin beobachtet Fahrerflucht in Nördlingen

Ein Autofahrer hat beim Einparken einen Unfall gebaut, bei seiner Flucht wurde er von einer Passantin beobachtet.

Einen Unfall hat ein Autofahrer am Sonntag in Nördlingen verursacht, danach ist der Täter vor den Augen einer Passantin geflohen. Wie die Zeugin berichtet, hat der Fahrer gegen 12.30 Uhr ein geparktes Auto touchiert, als er auf dem Parkplatz am Obstmarkt einparken wollte. Anstatt die Polizei zu rufen oder seine Personalien zu hinterlassen, ist der Mann davongefahren. Da sich die Passantin das Kennzeichen notierte, konnte der Fahrer laut Polizei schnell ermittelt werden, er erhält nun eine Strafanzeige. (pm)

Lesen Sie dazu auch