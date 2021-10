Nördlingen/Pfäfflingen

vor 46 Min.

Rückkehr ins Rieser Nachtleben

Plus Klubs und Discos dürfen seit Oktober wieder aufmachen. Auch im Ries. Living-Besitzer Markus Götz sagt, das erste Wochenende sei fast wie früher gewesen.

Von Lisa Gilz

Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, als sich die Discos und Klubs in Bayern mit dem Rauch aus Nebelmaschinen, lauter Musik und vor allem Menschen gefüllt haben. Als Mitte März 2020 der erste Lockdown kam, hat niemand erwartet, dass es 19 Monate dauern würde, bis Feierlaunige ihre Füße wieder auf die Tanzflächen von Nachtlokalen setzen können. Seit Oktober dürfen die Betreiber der Discos ihre Türen öffnen – auch im Ries. Positive Neuigkeiten für die Veranstaltungsunternehmen, die es in der Region noch gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen