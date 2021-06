So dreist sind Fahrer nach Unfällen im Ries

Nach dem Überholen auf der B466, beim Ausparken oder beim Versuch, einem Bus mehr Platz zu machen: Die Polizei sucht in mehreren Fällen von Fahrerflucht nach Zeugen.

Gleich in vier Fällen haben sich am Mittwoch die Unfallverursacher im Ries nicht um den Schaden gekümmert, weshalb die Polizei wegen Unfallflucht ermittelt.

Auf der Bundesstraße 466 hat kurz nach 13 Uhr ein Kleintransporter einen Lastwagen überholt. Er scherte auf Höhe Pfäfflingens so knapp wieder ein, dass er den Außenspiegel eines anderen Lastwagens touchierte, der entgegenkam und Richtung Oettingen fuhr. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Unfallflucht in Nördlingen

Noch kurioser war eine Unfallflucht am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Nördlingen. Laut Polizei wollte ein 77-jähriger Pkw-Fahrer vom Nähermemminger Weg her kommend nach rechts in die Ulmer Straße einbiegen. Von links, aus der Stadt kommend, bog ein Bus nach rechts in den Nähermemminger Weg ab. Um diesem das Abbiegen zu erleichtern, ließ sich der Pkw-Fahrer mit seinem Auto etwas nach hinten rollen, er stieß allerdings mit einem anderen Auto zusammen. Der Geschädigte fuhr daraufhin nach rechts an den Straßenrand und der 77-Jährige tat es ihm zunächst gleich. Als der Geschädigte aus seinem Pkw stieg, fuhr der Beschuldigte weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund des bekannten Kennzeichens konnte der Unfallverursacher laut Polizei allerdings schnell ermittelt werden.

Beim Ausparken am Krankenhaus den Schaden nicht gemeldet

Eine weitere Unfallflucht hat sich zwischen 5.50 und 14.45 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz in Nördlingen ereignet. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrer beim Ein- oder Ausparken gegen ein geparktes Auto stieß und dort einen Sachschaden am Kotflügel und am Stoßfänger vorne links in Höhe von rund 3000 Euro verursachte.

Ähnliches geschah in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag. Eine unbekannte Person hat laut Polizei ein Auto angefahren und kümmerte sich nicht um den Schaden am Fahrradträger am Heck, den die Polizei auf rund 700 Euro schätzt. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (pm)

