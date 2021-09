Nördlingen

05:50 Uhr

Pilotprojekt gegen Lärm: Abschnitt der B25 in Nördlingen wird halbseitig gesperrt

Plus Weitere Bauarbeiten beginnen an diesem Montag an einem Teilstück der Bundesstraße 25 in Nördlingen. Grund dafür ist ein Pilotprojekt. Was es damit auf sich hat.

Von Bernd Schied

Der Straßenverkehr gilt nach Angaben des Umwelt-Bundesamtes seit Langem als Haupt-Lärmquelle in ganz Deutschland. Damit werde bei manchen Menschen mitunter auch die Gesundheit beeinträchtigt, heißt es. Vor diesem Hintergrund will das Bayerische Verkehrsministerium versuchen, mit neuen und innovativen Lösungen die Lärmbelastung auf den Straßen des Freistaats zu verringern und damit die Anwohner an viel befahrenen Verkehrswegen zu entlasten. So auch in Nördlingen.

