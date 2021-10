Pkw in Nördlingen angefahren - doch es ist unklar, wo

Ein Auto ist in Nördlingen beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Pkw ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.50 bis 14.05 Uhr angefahren worden. Eine bislang unbekannte Person beschädigte die hintere Stoßstange, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand und flüchtete dann, wie die Polizei schildert. Da der Fahrer des blauen Mazda während der Zeit im Stadtgebiet unterwegs war, ist unklar, wo der Pkw beschädigt wurde.

Der Pkw parkte für längere Zeit im Parkhaus beim Bahnhof und am Parkplatz bei Lidl. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (pm)