Plötzlich prasselt etwas auf das Auto

Eine Autofahrerin fährt nachts im Ries Auto, als sie bemerkt, dass sie überholt wird. Kurz darauf prasseln Steine auf ihren Wagen. Die Polizei Nördlingen sucht nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat das Fahrzeug einer 20-Jährigen beschädigt, während diese noch am Fahren war. Nach Angaben der Polizei fuhr die Autofahrerin am Donnerstag, um 23 Uhr, von Nördlingen in Richtung Pflaumloch. Dabei folgte ihr ein weiteres Auto, das sie zunächst überholte und auf Höhe der Abzweigung Bahnübergang Nähermemminger Weg vor ihr fuhr. Dann seien auf das Fahrzeug der 20-Jährigen Steine oder ähnliches eingeschlagen, die im Bereich der Motorhaube, Scheibe und am Dach einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursachten.

Der Täter entfernt sich vom Unfallort

Die Polizei Nördlingen geht davon aus, dass aus dem Täterfahrzeug Gegenstände auf das Auto der Geschädigten geworfen wurden. Der Unbekannte fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)