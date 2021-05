Polizei Nördlingen testet 23-jährigen Autofahrer positiv auf Drogenkonsum

Die Polizei hält in Nördlingen einen 23-jährigen Autofahrer an. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht, machen die Beamten einen Test.

Ein Mann ist bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen positiv auf Drogen getestet worden. Der Polizei zufolge wurde der Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Schäufelinstraße angehalten.

Verkehrskontrolle in Nördlingen: Drogentest fällt positiv aus

Der 23-Jährige soll Anzeichen für Drogenkonsum gezeigt haben und musste einen Schnelltest machen. Dieser fiel positiv aus. Der Autofahrer durfte nicht weiterfahren und erhielt neben einem Bußgeld ein Fahrverbot. (pm)

