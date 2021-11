Polizei stellt bei Kontrolle fest: Mann fährt ohne gültigen Führerschein

Bei einer Kontrolle hat die Nördlinger Polizei einen Mann angehalten, der keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Eine Verkehrskontrolle ist am Sonntag gegen 14 Uhr in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen durchgeführt worden. Dabei wurde laut Polizeibericht bei einem 35-jährigen Autofahrer festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (pm)