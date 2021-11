Polizei sucht Sattelzugfahrer nach Unfall auf B25

Im Baustellenbereich auf der B25 zwischen Möttingen und Reimlingen streiften sich die Spiegel und ein Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Unfallbeteiligten.

Im Baustellenbereich der B 25 zwischen Möttingen und Reimlingen hat sich am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr ein Unfall ereignet. Erneut streiften sich die Außenspiegel zweier Lastwagen, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Sattelzuges, der in Richtung Nördlingen fuhr, soll sich nicht um den entstandenen Sachschaden gekümmert haben und fuhr einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)