Polizei sucht nach Schlägerei in Nördlingen Zeugen

Ein 25-Jähriger hat einem 22-Jährigen in der Straße Bei den Kornschrannen eine blutige Nase verpasst und sich durch den Faustschlag eine Platzwunde an der Hand zugezogen. Weil es offenbar widersprüchliche Aussagen zur Tat gibt, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einer Schlägerei Freitagnacht in der Nördlinger Altstadt sucht die Polizei Zeugen, weil sich die Aussagen der Männer widersprechen. Der Vorfall liegt bereits knapp eine Woche zurück.

Nördlinger Polizei sucht nach Schlägerei in der Innenstadt Zeugen

Eine Streife bemerkte die Auseinandersetzung offenbar deshalb, weil der 22-Jährige in der Nördlinger Straße Bei den Kornschrannen blutend am Boden lag. Wie die Polizei berichtet, soll er einen Faustschlag von einem 25-Jährigen verpasst bekommen haben. Da der 25-Jährige durch den Faustschlag eine Platzwunde an der Hand erlitt, mussten beide im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Die Beteiligten vor Ort waren teilweise alkoholisiert und machten widersprüchliche Angaben zur Tat, deshalb werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (pm)

