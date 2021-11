Polizeikontrolle: Autofahrer riecht nach Alkohol

Der Mann aus dem angrenzenden Baden-Württemberg saß am Steuer seines Autos.

Stark nach Alkohol roch ein 59 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg, als er am Samstag, gegen 10.20 Uhr, in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen kontrolliert wurde. Wie die Polizei mitteilt, saß der Mann am Steuer seines Autos. Ein Test mittels Alkomaten ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. (pm)