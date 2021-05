Nördlingen

06.05.2021

Prozess: "Entweder sind Sie Menschenfeind oder Ausländerfeind“

Plus Ein Mann beleidigt einen Arbeiter rassistisch. Ein Zeuge will ihn und dessen Kumpel zur Rede stellen und wird verprügelt. Die Folgen merkt er bis heute.

Die Entschuldigung kann der 49-Jährige nicht wirklich annehmen: „Es hätte bei mir genauso wie bei der Aktion in Augsburg sein können“, sagt der Zeuge im Gerichtssaal. Er spricht damit den Vorfall vom Dezember 2019 an, als dort ein Feuerwehrmann einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und danach starb. Ebenfalls 2019 wurde der Reimlinger in Nördlingen zusammengeschlagen. Weil er Zivilcourage zeigte. Doch das war nicht der einzige Anklagepunkt vor dem Nördlinger Amtsgericht. Was noch geschah und wie das Urteil ausfiel.

Themen folgen