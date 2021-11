Nördlingen

vor 21 Min.

Prozess: Hakenkreuzbild in WhatsApp-Gruppe gestellt

Plus Ein Heranwachsender stellte Bilder von Nazi-Symbolen in einen Chat. Warum der Jugendrichter das Verfahren einstellt, aber welche Erziehungsmaßnahme er verhängt.

Von Matthias Link

Das Attentat von Halle und der Versuch, ein Massaker in der dortigen Synagoge anzurichten, ist gerade einmal vier Monate her, als ein 20-jähriger Mann aus Nördlingen im Februar und März 2020 von seinem Mobiltelefon aus Bilder von Nazi-Symbolen in einer WhatsApp-Gruppe mit sieben Teilnehmern verbreitet: das Bild eines SS-Totenkopfschädels, das die Aufschrift „Skinheads“ enthält, sowie das Bild einer Hakenkreuzfahne. Am Donnerstag stand der junge Mann deswegen nun vor dem Jugendgericht in Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .