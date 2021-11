Nördlingen

vor 17 Min.

Prozess in Nördlingen: Ihr Opfer lag auf der Intensivstation

Zwei Männer standen in Nördlingen vor Gericht, weil sie zwei Gleichaltrige brutal verprügelt hatten.

Plus Nach einer illegalen Corona-Party prügeln zwei junge Männer auf zwei Gleichaltrige ein. Dafür müssen sie sich vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten.

Von Bernd Schied

Sie schlugen mit den Fäusten zu - und zwar so sehr, dass eines ihrer Opfer am Ende auf der Intensivstation des Nördlinger Krankenhauses behandelt werden musste: Zwei junge Männer mussten sich jetzt vor dem Nördlinger Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zugeschlagen hatten die beiden nach einer völlig aus dem Ruder gelaufenen illegalen Corona-Party. Ihr schwer verletztes Opfer wollte nur einen Freund mit dem Auto von der Feier abholen und geriet dann unvermittelt in die Auseinandersetzungen auf offener Straße, wie er vor Gericht schilderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen