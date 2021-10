Nördlingen

19:00 Uhr

Putzfee Ilona gibt nicht nur Rezepte gegen Ehekrisen

Putzfee Ilona trat in der Nördlinger Stadtbibliothek auf und hatte ein Rezept für jede Ehekrise dabei. Das demonstrierte sie mit einem der drei männlichen Besucher.

Von Peter Urban

Selbstverständlich ist sie keine Putzfrau, sondern vielmehr im gehobenen Kultursektor beschäftigt. Dennoch empfing die Putzfee alias Constanze Debus die Gäste ihrer Vorstellung in der Nördlinger Stadtbibliothek bereits am Eingang mit Staubwedel und in Arbeitskleidung, peinlich auf Sauberkeit achtend: „Ich kenne Sie noch nicht, aber Sie werden mich gleich kennenlernen.“

