Radfahrer stürzt und verletzt sich

Eine Autofahrerin übersieht in einem Nördlinger Kreisverkehr einen Radfahrer und fährt ihn an. Danach bringt sie ihn persönlich ins Krankenhaus.

Eine 62-Jährige hat einen Radfahrer in Nördlingen angefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr der 58-jähriger Radfahrer in den Kreisverkehr Höhe Nördlinger Busbahnhof. Von rechts bog die 62-jährige Autofahrerin ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah den Radfahrer.

Autofahrerin bringt Radfahrer persönlich ins Krankenhaus

Bei der Kollision stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde von der Unfallverursacherin persönlich ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand an dem Fahrrad ein Sachschaden von rund 50 Euro. (pm)