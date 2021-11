Radfahrerin mit 1,9 Promille soll in Nördlingen angefahren worden sein

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Sturz leicht verletzt und sagt, sie sei von einem weißen Pkw angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Frau hat sich bei einem Unfall in Nördlingen verletzt. Am Mittwoch gegen gegen 19.40 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Fahrrad die Tetschen-Bodenbacher-Straße und wollte nach links in die Eselerstraße abbiegen. Beim Übergang zum Gehweg stürzte die Frau, wie es im Polizeibericht heißt.

Bei der Unfallaufnahme gab die Frau an, dass ein weißer Pkw in ihr Hinterrad gefahren sei und sie dadurch stürzte. Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer habe sie nicht machen können. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben bei der Frau Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weiterhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Unfallgeschehen und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)