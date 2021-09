Raus aus der Pandemie geht es nur über die Impfspritze

Plus Geht es ums Impfen, hat jeder schon die eine oder andere Geschichte gehört. Wertvolle und zuverlässige Informationen gibt es aber nur bei Medizinern.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat Recht, wenn er am Freitag in Nördlingen sagt: Der Weg aus dieser Pandemie führt nur über das Impfen. Jeder, der sich ein Vakzin spritzen lassen kann, sollte die Chance nutzen, sich und all diejenigen, die das nicht tun können, zu schützen. Es gibt Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen keine Impfung bekommen können. Und vergessen wir die Kleinsten in unserer Gesellschaft nicht, die wir (noch) nicht mit einer Spritze immunisieren können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen